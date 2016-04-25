اليمن.. مقتل أكثر من 800 من عناصر القاعدة في 12 ساعة

تشن القوات السعودية والاماراتية والجيش اليمني حملة عسكرية غير مسبوقة على تنظيم القاعدة في اليمن، فيما فاق عدد قتلى القاعدة 800 خلال 12 ساعة من القتال.

وأكد بيان للتحالف العربي مقتل وفرار عدد من قيادات تنظيم القاعدة باليمن، مشيراً إلى أن العمليات تأتي في إطار الجهود الدولية المشتركة لهزيمة التنظيمات الارهابية في اليمن ودعم الحكومة اليمنية الشرعية لبسط نفوذها وسيطرتها على المدن التي سقطت بيد القاعدة، وأهمها المكلا التي تعتبر معقل التنظيم في اليمن.

وبحسب التحالف العربي، ستتيح العملية تكثيف جهود الإغاثة الإنسانية في تلك المدن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وتؤكد الدول المشاركة في العملية بحسب البيان، الاستمرار في ملاحقة التنظيمات الارهابية في جميع المدن اليمنية وحرمانها من الملاذ الآمن حتى إعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة.