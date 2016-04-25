هادي: تنظيما القاعدة وداعش لديهما ارتباط بالحوثي وصالح

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن التطرّف والإرهاب دخيلان على المجتمع اليمني، مشيرا إلى أن معطيات الأحداث أوضحت أنها أوراق وخلايا كانت بيد الانقلابيين لتحريف الواقع وخلط الأوراق، وهذا ما مثل صدمة لتلك الميليشيات بعد دحر تلك الفلول، وهو الأمر الذي يعكس رفضهم بالأمس على طاولة الحوار بالكويت لإصدار بيان يدعم العملية العسكرية ضد الإرهاب، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وطالب الاجتماع الذي ترأسه هادي لمستشاريه بحضور الفريق علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء أحمد بن دغر طالب المجتمع الدولي بإلزام الحوثيين وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وذلك بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن خاصة.

وذكر الاجتماع أنه اتضح جليا للمجتمع الدولي ارتباط الحوثيين وصالح بالمجاميع الإرهابية للقاعدة وداعش التي تمكنت قوات الشرعية والمقاومة وقوات التحالف من دحرها وإلحاق الهزيمة بها في محافظتي حضرموت وأبين.

وأكد الاجتماع على التنسيق والتعاون الكامل مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي لمحاربة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومن يستغلة ويتستر عليه.