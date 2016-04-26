اليمن.. الميليشيات ترتكب 233 خرقاً للهدنة في مأرب

كشفت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بمحافظة "مأرب" إلى الشمال الشرقي من صنعاء عن ارتكاب ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، 233 خرقا للهدنة، بينها إطلاق صواريخ باليستية. كما تعرضت اللجنة لإطلاق نار من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء بمدينة مأرب، إنه رغم التوقيع على عدد من الاتفاقات كان آخرها الاتفاق الموقع في منطقة السوادية بمحافظة البيضاء والتواصل مع نظرائهم من الحوثيين وقوات صالح، إلا أن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم بالهدنة واستمرت في ارتكاب الخروقات.

وكشف تقرير لجنة المراقبة عن 233 خرقا للهدنة منذ بدء سريانها في 10 ابريل وحتى اليوم. وأكد التقرير أن اللجنة زارت مختلف المواقع والتقت قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأكدا جمعيا التزامهم بوقف إطلاق النار منذ بدء الهدنة.

وذكر التقرير أن ضحايا خروقات الحوثيين وقوات صالح بلغ أكثر من 27 قتيلا و126 جريحا.

إلى ذلك اشتكى مواطنون في محافظة مأرب من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت منذ 4 أيام.

وبحسب مصادر محلية بالمحافظة، فإن الانقلابيين بصنعاء قطعوا عن المحافظة الاتصالات الخاصة بشبكات الهاتف المحمول وكذا خدمة الإنترنت منذ أيام.