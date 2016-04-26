مجلس الأمن يطالب الحوثيين بتسليم السلاح خلال 30 يوماً

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتسليم مؤسسات الدولة اليمنية للحكومة واستئناف العملية السياسية. كما طالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح خلال 30 يوما.

ودعا المجلس اليمنيين إلى العمل مع لجنة التنسيق والتهدئة لوقف خروقات الهدنة، مطالباً بتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار الدولي 2216.

كما طلب مجلس الأمن من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تقديم خطة موسعة خلال 30 يوما تتناول بالتفصيل الكيفية التي يمكن من خلالها لمبعوثه إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد مساعدة الأطراف اليمنية على التحرك نحو السلام.

وأقر مجلس الأمن بالإجماع بيانا يدعو كل الأطراف اليمنية إلى "تطوير خارطة طريق من أجل تطبيق إجراءات أمنية مؤقتة خاصة على المستوى المحلي وانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة".