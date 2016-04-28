الكويت.. محادثات مباشرة بين وفدي الحكومة والانقلابيين

علمت قناة "الحدث" من مصادر مشاركة في محادثات السلام اليمنية في الكويت، موافقة وفدي الحكومة والانقلابيين على عقد محادثات مباشرة بحضور المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبمشاركة أربعة من كل وفد.

وأبدت مصادر دبلوماسية تفاؤلاً حذراً بتحريك المحادثات بشكل أوسع للبحث في تفاصيل جدول الأعمال المقترح من المبعوث الأممي، غير أن مسؤولا رفيعا في الوفد الحكومي حذّر من الإفراط في التفاؤل، وقال إنه لا يوجد أفق واضح حتى الآن في ضوء تعنت وفد الانقلابيين واستمراره في المراوغة واللعب على عنصر الوقت.

وحذر الوفد الحكومي في رسالة احتجاجية إلى ولد الشيخ بشأن الخروق التي تقوم بها الميليشيات في تعز وغيرها من المدن.

ويأمل المبعوث الدولي في التوصل إلى صيغة مشتركة بشأن إحلال فرص السلام في اليمن، مقدماً إطاراً عاماً يشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وكانت المشاورات قد شهدت بوادر انفراج بعد لقاءات عقدها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مع الوفدين لإقناعهما بمواصلة الحوار وحثهما على التوصل إلى اتفاق سلام، إلا أن وفد الانقلابيين مازال يتمسك بضرورة مشاركته في الحكم قبل الخوض في بنود تسليم السلاح والانسحاب من المدن.

المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سبق وأن عرض على أطراف المشاركة إطاراً عاماً يجمع محاور تشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216.

ولد الشيخ أحمد نجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال، كما نجح في إلزام الفرقاء اليمنيين بتوقيع ميثاق شرف، يتعلق بالإعلام وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية وحصرها به شخصياً، فهل ينجح بالحصول على مزيد من التنازلات أم أن أيام الشد والجذب ربما تطول.