التحالف: تحرير المكلا رسالة لكل من يدعم الإرهاب باليمن

أكد مساعد قائد عملية تحرير المكلا، العميد عون القرني، في مؤتمر صحافي عقد في المكلا، مركز محافظة حضرموت اليمنية، أن عملية تحرير المدينة من مسلحي "القاعدة" تمت بناء على طلب من الشرعية اليمنية، موضحاً أنها رسالة واضحة وقوية إلى من يدعم الإرهاب في اليمن.

وأكد القرني أن تحرير المكلا هو بمثابة رسالة إلى كل من يدعم الإرهاب في اليمن.

ودعا التحالف العربي من أجل الشرعية في اليمن إلى استثمار تحرير المدينة لتحسين الأوضاع فيها، مضيفاً أن تنظيم "القاعدة" فقد مصادر تمويله في المكلا، وأكد على المضي في تحرير ما تبقى من مناطق اليمن.

وقد تمكنت قوات الشرعية في اليمن مدعومة بقوات التحالف من استعادة مدينة المكلا الغنية بالنفط في عملية عسكرية، وطردت عناصر "القاعدة" منها بعد أن كان التنظيم يسيطر على المدينة منذ عام.

وشاركت قوات خاصة سعودية وإماراتية إلى جانب الجيش اليمني في تلك العملية العسكرية الخاطفة التي استهدفت أحد أهم معاقل "القاعدة" بعد معارك عنيفة قتل فيها أكثر من 800 عنصر من التنظيم المتطرف، إضافة إلى فرار العشرات منهم بينهم قادة باتجاه شبوة غرباً.

وتمت العملية بغطاء جوي مكثف لطائرات التحالف، وتكللت بتحرير كامل مدينة المكلا وكامل ساحل حضرموت جنوب اليمن في ميناء المكلا والشحر وميناء الضبة النفطي ومنطقة غيل باوزير شرق المكلا.