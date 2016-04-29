الميليشيات ترتكب 1447 انتهاكاً في محافظة الجوف اليمنية

كشف تقرير حقوقي يمني عن 1447 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح في محافظة الجوف، شمال البلاد، وذلك منذ مطلع العام المنصرم 2015.

وذكرت "منظمة الجوف للحقوق والحريات" في أول تقرير لها أصدرته اليوم، أنها رصدت ووثقت بشكل مهني 1447 حالة انتهاك تنوعت بين قضايا قتل وإصابات وتفجير منازل واحتلال المنشآت الحكومية. وفي هذا السياق، رصد التقرير وجود 116 معتقلا وتهجيرا قسريا من قبل الميليشيات لـ841 أسرة.

وأشار التقرير إلى أن 206 حالات تجنيد أطفال تمت من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، إضافة للتسبب في نزوح 33870 مواطنا ومواطنة، منوها بأن هناك 49 نقطة تفتيش يتعرض خلالها المواطنون لشتى أنواع المضايقات والاعتقال غير القانوني. كما أوضح التقرير سقوط 26 قتيلا جراء الألغام.

ورصد التقرير 2230 حالة معونة مقدمة للنازحين من منظمات دولية وجهات خيرية تعرضت للنهب والاستحواذ من قبل الميليشيات، و387 موظفا تمت مصادرة مرتباتهم واحتجازها منذ شهور حتى الآن.

وفيما يخص عملية النهب، رصد التقرير تعرض 33 منزلاً للنهب، و28 ما بين مؤسسات مجتمع مدني ومراكز علمية أو مقرات حزبية.