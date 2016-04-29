اليمن.. التحالف والجيش يلاحقان القاعدة في لحج

يحقق الجيش الوطني المزيد من المكاسب في عملية تطهير اليمن من تنظيم القاعدة.

فبعد نجاح عملية التحالف العربي في تطهير المكلا عاصمة محافظة حضرموت، تتجه الأنظار إلى محافظة لحج المهمة جنوب البلاد والرابطة بين عدن وتعز.

وقد أغارت مروحيات الأباتشي التابعة لقوات التحالف على مواقع يعتقد أنها لتنظيم القاعدة حول مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، كما تتواصل عمليات التمشيط على الأرض وملاحقة فلول المتطرفين.

وفي مواجهة هذه العمليات العسكرية، شنت الجماعات المتطرفة عملية جديدة في عدن، حيث اغتال مجهولون مدير شرطة المرور، مروان أبو شوقي، بعد إطلاق النار وهو عائد من صلاة الجمعة في عملية تحمل بصمات القاعدة.

وبالإضافة إلى الحرب على الإرهاب تشتعل جبهات أخرى في اليمن، وتحديداً في تعز، حيث سجلت خروقات من قبل ميليشيات الحوثي التي قصفت أحياء شرق المدينة واستهدفت نقاط المقاومة الشعبية في منطقة الضباب واللواء 35. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار إلا أن الحوثيين، وبحسب مصادر على الأرض، واصلوا استقبال تعزيزات عسكرية لدعم خطوطهم الأمامية بما يتنافى مع الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار.