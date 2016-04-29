تعز.. مقتل مدنيين بقصف حوثي

قتل مدنيان وجرح 15 عنصراً من المقاومة الشعبية والجيش الوطني في هجمات لميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح في تعز الجمعة.

وجرح 15 عنصراً من أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مدينة تعز جراء القصف والقنص المستمر من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في حي ثعبات ومقبرة حسنات ومنزل المخلوع والكمب والمحافظة وحي الدعوة والزهراء والصفاء وكلابة شرق مدينة تعز، وكما استهدفت المليشيات حي عصفيرة والزنوج وجبل جرة شمال المدينة.

وشنت الميليشيات هجوماً عنيفاً مسنوداً بقصف عنيف على مقر اللواء 35 مدرع وجولة الثلاثين والسجن المركزي والمنشآت والضباب غرب المدينة.

كما قصفت المليشيات قري جبل صبر ومنطقة حيفان جنوب تعز وشنت هجوماً علي قري مديرية الوازعية وقصف عنيف علي قرى أخرى للوازعية.

وقتل مدنيان وأصيب عشرة آخرون جراء القصف العشوائي المستمر على الأحياء السكنية بالمدينة وقرى صبر والضباب وحيفان والوازعية من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

كما تواصل الميليشيات الانقلابية فرض حصارها الخانق على مدينة تعز وتمنع دخول المواد الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والمشتقات النفطية ومياه الشرب والأوكسجين.