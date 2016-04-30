اتهامات للحوثيين بتجنيد أفارقة للقتال في اليمن

لا تقتصر الاتهامات الموجهة للحوثيين على الحصار والقصف ونقض الهدنة، بل تخطتها لتصل إلى استقدام وتجنيد مرتزقة أجانب للقتال ضد اليمنيين، أو على الأقل هذا ما تؤكده المقاومة الشعبية في تعز التي أوقفت مجموعة من الأفارقة قالت إنهم مرتزقة يقاتلون إلى جانب الحوثيين مقابل أجور.

غير أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تصف الموقوفين بلاجئين أفارقة تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، فتم توقيفهم، ولهذا تضغط لإطلاق سراحهم.

وبحسب مصادر في المجلس العسكري، يبلغ عدد الموقوفين الأفارقة 527 جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية. أُلقي القبض عليهم منتصف الشهر الحالي في بلدة "العنين" في مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع تابعة للحوثيين في المديرية.

وفي هذا السياق، قال عضو المجلس العسكري، العميد منصور الحسامي، إنه "من خلال التحقيقات تبين أنهم استخدموا لتنفيذ أعمال عسكرية وأعمال استطلاعية وزرع ألغام وأعمال قتالية في الجبهات. التحقيقات جارية وعند استكمالها سيتم إخراج الملف كاملاً".

ووفق اعترافات الموقوفين، فقد جاؤوا من محافظة الحديدة للقتال مع الحوثيين لقاء أجور شهرية.

يشار إلى أن محافظة الحديدة، التي يسيطر عليها الحوثيون، تقع على ساحل البحر الأحمر، وتشرف على دول القرن الإفريقي، الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، وأرتيريا.

وعلى الرغم من المشاورات والهدن المعلنة في الفترة الأخيرة بين المقاومة الشعبية والميليشيات، إلا أن خرق الهدن يبقى سيد الموقف على الأرض اليمنية.