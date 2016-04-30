950 خرقا للهدنة من جانب الميليشيات في تعز

كشف تقرير يمني رسمي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح 950 خرقا للتهدئة في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، وذلك منذ بدء سريان الهدنة في 10 ابريل الجاري.

وبحسب التقرير فقد قتل 26 جنديا من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأصيب 164 آخرون، في 950 خرقا لإطلاق النار قامت بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية منذ بداية التهدئة، وفقا لتقرير بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التابعة للشرعية.

وأوضح التقرير أن خروقات الميليشيات الانقلابية تسببت في مصرع 18 مدنيا وجرح 113 آخرين بينهم 10 أطفال.

وتجاوزت عدد محاولات الهجوم على مواقع المقاومة الشعبية 55 هجوما، في حين بلغ حجم التعزيزات العسكرية للميليشيات التي دفعت بها من المحافظات الأخرى إلى مدينة تعز خلال أيام التهدئة 264 طقما.

وفيما يتعلق بانتهاكات الحقوق، قامت الميليشيات الانقلابية بفتح سجنين في الوزاعية، واختطاف واعتقال ثلاثة أشخاص في منطقة صالة، و10 آخرين في الحوبان، وو150 آخرين في الوازعية.

كما أعدمت الميليشيات الانقلابية شخصا في منطقة الوازعية أمام أولاده، وفجرت ثلاثة منازل، بما فيهم بيت الفن في صالة، ونهبت ممتلكات 30 منزلا، وهجرت نحو 6000 أسرة في الوازعية.

وبحسب التقرير، فقد استحدثت الميليشيات الانقلابية 12 موقعا في الوازعية والضباب وأسفل منطقة الديم وصبر، وأقامت 11 نقطة في صبر والحدبات والوازعية، وقصفت 17 موقعا بالكاتيوشا.

وتسببت الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في مقتل تسعة أشخاص وإصابة 11 مدنيا وفق التقرير.