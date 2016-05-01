اليمن.. 217 خرقا للهدنة من جانب الميليشيات في يوم واحد

قالت لجان يمنية حكومية مختصة بمراقبة سير الهدنة في البلاد، إن "الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح ارتكبوا، اليوم الأحد،217 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة محافظات".

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التابعة للشرعية، فقد رصدت اللجان "أكثر من 200 خرق خلال اليوم، فيما شهدت محافظة تعز وسط البلاد وحدها 80 خرقا".

وفي محافظة البيضاء رصدت اللجان 3 خروقات "تمثلت في القصف باستخدام صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون على مواقع المقاومة الشعبية، أما محافظة لحج جنوب البلاد فقد شهدت مواقع الجيش والمقاومة قصفا عنيفا باستخدام المدفعية الصاروخية."

وفي محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية شمالي اليمن، "سجلت هذه اللجان 117 خرقا للهدنة من قبل الحوثيين والقوات الموالية لهم تمثلث باستهداف مواقع الجيش والمقاومة بالقذائف الصاروخية في عدة مناطق".

وبحسب الوكالة، "استمرت الخروقات في محافظة مأرب شرق البلاد بنحو 21 خرقًا، تمثلث في استخدام المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، إضافة إلى قذائف الدبابات، ومضادات الطيران ضد مواقع الجيش الوطني والمقاومة في عدن مناطق بالمحافظة."

وذكرت اللجان أنها رصدت أيضًا "4 خروقات للحوثيين والقوات الموالية لهم في محافظة الضالع جنوب البلاد تمثلث بقصف عدة مواقع للجيش والمقاومة بالقذائف المدفعية والرشاشات".

وكان وفد الحكومة المشارك في محادثات السلام المقامة بالكويت، قرر اليوم الأحد، تعليق مشاركته فيها إلى أجل غير مسمى، بعد هجوم الحوثيين على لواء العمالقة الموالي للشرعية.

وفي غضون ذلك أكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثيين شرعت بعملية نهب لترسانة سلاح لواء العمالقة المتمركز في بلدة حرف سفيان بمحافظة عمران .

وأكدت المصادر قيام مسلحي الحوثي بإخراج آليات عسكرية ثقيلة (دبابات ومدرعات وقاذفات صواريخ كاتيوشا) من مقر اللواء، وتحريكها باتجاه صعدة شمال اليمن والتي تعد معقل المتمردين.