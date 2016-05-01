قيادي حوثي سابق يزور إسرائيل.. والهدف غامض

كشف القيادي الحوثي السابق علي البخيتي عن زيارة مرتقبة سيقوم بها هو وعدد من الناشطين والحقوقيين، إلى إسرائيل للالتقاء باليهود اليمنيين المتواجدين هناك.

وقال الناطق باسم الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني اليمني علي البخيتي، إن الزيارة ستتم بجواز سفر فلسطيني، والهدف منها هو مناقشة مشكلة عجز اليهود اليمنيين عن زيارة بلاد أجدادهم وموطنهم الأصلي اليمن، وذلك بسبب عدم امتلاكهم وثائق سفر يمنية.

وأشار في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى "أنهم لا يسمح لهم بالدخول بالوثائق الإسرائيلية"، لافتا إلى أن هناك "حاجة لحل هذه الإشكالية عبر إيجاد مخرج يسمح لهم بزيارة موطنهم الأصلي، وفي نفس الوقت لا يكون في ذلك تطبيع أو اعتراف بإسرائيل ولا بالوثائق الصادرة عنها"، على حد قوله.

مصادر شككت في هدف الزيارة التي ينوي القيام بها البخيتي وناشطون آخرون، خصوصا أنها جاءت بعد صفقة نقل عدد من اليهود اليمنيين إلى إسرائيل بتواطؤ أطراف داخلية.

ولفتت المصادر إلى أن من غير المستبعد أن تكون الزيارة مرتبطة بصفقة تهريب اليهود اليمنيين إلى إسرائيل التي تمت قبل حوالي شهر، حيث أكدت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية دفعت ملايين الدولارات لأطراف داخلية بجماعة الحوثي، وأخرى بصنعاء، ساهمت في إنجاح عملية تهريب اليهود، وبحوزتهم نسخة نادرة من التوراة.