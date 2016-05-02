المبعوث الأممي لليمن: حل المسائل العالقة دون حوار مباشر

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تلقيه تأكيدات من الأطراف المعنية بالمفاوضات بالعمل على حل المسائل العالقة دون عقد الجلسات المشتركة بين الوفدين.

فيما يعمل خبراء الأمم المتحدة السياسيون حالياً على دراسة الأوراق التي قدمها الوفدان لإيجاد القواسم المشتركة.

جاء ذلك بعدما قرر وفد الحكومة اليمنية، الأحد، تعليق المحادثات مع الانقلابيين الحوثيين في الكويت بسبب الخروقات المتتالية للميليشيات.

وقال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، رئيس الوفد الحكومي في تغريدة على "تويتر"، إن "وفد حكومة الجمهورية اليمنية يعلق مشاركته في مشاورات الكويت بسبب الخروقات المتواصلة والاستيلاء على معسكر العمالقة وحتى توفير ضمانات للالتزام" بما تم الاتفاق عليه.

من جهته، قال مانع المطري، المتحدث باسم المخلافي، إن الوفد الحكومي يعلق مشاركته في المحادثات "المباشرة وغير المباشرة"، مشترطا للعودة إليها وجود "ضمانات بأن الحوثيين سيوقفون خروقاتهم لوقف إطلاق النار وسينسحبون من قاعدة العمالقة".

وفي التطورات الميدانية، قتل خمسةُ أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة في منطقة المنصورة بمحافظة عدن، استهدفت موكب المحافظ ومدير الأمن في المدينة.

يأتي هذا فيما صعدت ميليشيات الحوثي من انتهاكاتها للهدنة، حيث سُجل نحو 200 خرق خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، أبرزها اقتحام لواء العمالقة والسيطرة عليه.