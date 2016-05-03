الحزب الاشتراكي اليمني يعلن تأييده لشرعية هادي

أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، وهو ثالث أكبر الأحزاب اليمنية، تأييده لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي٬ حيث وصل وفد رفيع من قيادته إلى العاصمة السعودية الرياض للانضمام إلى الشرعية.

وتعد هذه الخطوة، بحسب مراقبين٬ هامة لفك ارتباط الحزب مع الانقلابيين في صنعاء٬ بعد انضمام عدد من قيادته وأعضائه للميليشيات.

وأفادت مصادر سياسية في صنعاء بأن أعدادا كبيرة من موظفي الأجهزة الحكومية والقضائية بدأت بتنفيذ احتجاجات ضد ميليشيات الحوثي لا سيما في مؤسستي الماء والكهرباء وأيضاً في بعض محاكم العاصمة صنعاء نتيجة إيقاف مرتبات الموظفين وإقصاء المئات من وظائفهم، فضلاً عن الفساد الذي يمارسه الموظفون المعينون من قبل الحوثيين.

كما ذكرت مصادر لـ"الحدث" في صنعاء أن موظفي شركة صافر النفطية والهيئة العامة لكهرباء الريف طردوا ما يسمى باللجان الثورية لميليشيات الحوثي.