الحوثيون يهددون قيادياً بالجماعة كشف فسادهم

كشف قيادي حوثي بارز عن تلقيه تهديداً من مكتب عبدالكريم الحوثي عم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي يحذره من الاستمرار في انتقاد قيادات الحركة.

وأوضح محمد المقالح وهو عضو ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التي تدير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أنه تلقى اتصالا من مكتب عبدالكريم الحوثي حذره من نقد من وصفهم بـ "أولياء الله وإلا ستكون العاقبة وخيمة جدا".

وكان محمد المقالح قد ذكر أن عبد الكريم الحوثي هو صاحب القرار الفعلي في صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة.

وأضاف المقالح في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الحوثي يشرف على الأموال وإدارتها عبر الإيجارات والأراضي والجبايات ومعظم فساد الجماعة يمر عبره.

وقال إن "عبد الكريم أمير الدين الحوثي يشغل منصب رئيس المكتب التنفيذي وهي السلطة الخفية التي تدير سلطة الأمر الواقع في اليمن بدون رقابة ولا محاسبة ولذلك فهو يحكم ولا يسأل"، معتبرا أن "اللجنة الثورية شكلية إلى حد كبير والمجلس السياسي مجلس شكلي إلى حد كبير".

وكان القيادي السابق في جماعة الحوثي علي البخيت قد كشف في وقت سابق عن مظاهر فساد لقادة حوثيين يتاجرون بمعاناة اليمنيين.

وأظهرت تقارير لمراكز دراسات فضائح فساد وعمليات نهب مهولة تقوم بها الجماعة منذ انقلابها على السلطة الشرعية مطلع العام الماضي.

وكشف رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الاحتياطي النقدي لليمن تراجع من 4,2 مليار دولار في مارس 2015 إلى أقل من 1,3 مليار دولار حالياً.

وتدير الجماعة الأسواق السوداء للمشتقات النفطية منذ أكثر من عام وهو ما جلب لها نحو ملياري دولار وفقا لتقديرات مصادر اقتصادية.

كما عينت الجماعة الانقلابية المئات من أتباعها في مناصب هامة وخصوصا في المؤسسات الإيرادية ما مكنها من تحويل مبالغ ضخمة لصالحها.

وتواصل الجماعة نهب رؤوس الأموال والشركات والبنوك التجارية وتفرض خصومات شهرية على الموظفين تحت ذريعة ما تسميه "دعم المجهود الحربي".