الزياني يبحث في الكويت سبل منع انهيار المحادثات اليمنية

أجرى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، اليوم الثلاثاء في الكويت، اجتماعات متتالية مع المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد ووفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين، في محاولة لمنع انهيار المحادثات.

وبحث الزياني مع جميع الأطراف أسباب تعليق المحادثات وسبل استئنافها وفق المسار الذي وضعته الأمم المتحدة استنادا للقرار 2216 وإيجاد الضمانات التي يطالب بها الوفد الحكومي لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع تكرار الخروقات وتفعيل اللجان المحلية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.

وعلمت قناة "العربية" أن الوفد الحكومي تلقى اتصالات من عدد من وزراء خارجية دول الخليج، كما اجتمع بوفد عماني قَدِم من مسقط، حيث تم بحث سبل استئناف المحادثات ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تعليقها من جانب الوفد الحكومي.