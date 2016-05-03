الصحفيون في اليمن أبرز أهداف الانقلابيين

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين ميليشيا الحوثي الانقلابية بسرعة الإفراج عن 14 صحفياً مختطفاً لديها منذ أشهر.

وقالت النقابة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار/مايو من كل عام: "تطل علينا هذه الذكرى السنوية هذا العام فيما تعاني الأسرة الصحفية في اليمن من صعوبات وتحديات غير مسبوقة في تاريخها الحديث، بعدما تعرضت له من انتهاكات تمثلت بالقتل والاختطافات والإرهاب والمطاردة ومصادرة الحقوق".

وأضاف البيان: "ما زال 14 صحفيا مغيبون في معتقلات المليشيا الحوثية في صنعاء فيما أغلب المؤسسات الصحفية والتلفزيونية العامة والخاصة والحزبية مغلقة، وجرى تشريد عشرات الصحفيين في هذه المؤسسات ومراسلي القنوات الفضائية والإذاعية الخارجية ووكالات الأنباء، وإقصاء الكوادر الإعلامية من المؤسسات الإعلامية الحكومية وإحلال عناصر من خارجها بدلا عنهم، ما عرض أغلب الصحفيين للمعاناة وحياة الكفاف والحرمان بعد مصادرة مستحقاتهم ومرتباتهم واستشراء خطاب الكراهية والتحريض ضد كل المخالفين لسلطة الأمر الواقع ووصفهم بكل النعوت الظالمة، ومحاولة فرض الاستقطاب السياسي عليهم بالتضييقيات الأمنية المستمرة".

وكان تقرير حقوقي يمني قد كشف عن أن 630 صحفيا يمنيا فقدوا أعمالهم منذ الانقلاب على السلطة الشرعية مطلع العام المنصرم 2015 وذلك بسبب انتهاكات ميليشيات الحوثي. وأغلقت الميليشيات نحو 10 قنوات فضائية و30 صحفية يومية وأسبوعية وأكثر من 60 موقعا إخباريا إلكترونيا.

ويواجه الصحفيون المستقلون حملات تحريض، كان أبرزها ما جاء في خطاب لزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي الذي وصفهم بالخونة والمرتزقة وأنهم أخطر من المقاتلين في الجبهات.

كما أن العاملين في مؤسسات إعلامية رسمية باتت تسيطر عليها الميليشيات يواجهون تعسفا وسلبا للحقوق من قبل فاسدين حوثيين عينتهم الجماعة على رأس تلك المؤسسات.

وفي هذا السياق، تحدث حسن الوريث، كبير المحررين في وكالة "سبأ" للأنباء مخاطبا الحوثيين بالقول: "المؤسسات الإعلامية تنهار ولم يتبق سوى القليل وستجدون أنفسكم أمام وضع لا يحسد عليه".

أما مسؤول إدارة القضايا والحوادث بيومية "الثورة" محمد العزيزي فيقول: "ما يحصل في مؤسسة الثورة للصحافة من إقصاء للموظفين من أبناء تعز هو ترجمة عملية وعلنية لما كشفه أحد قيادات المؤسسة من الحوثيين الذي قال إن الموظفون من أبناء تعز هم من قرية واحدة يجب التخلص منهم بأي ثمن"، مضيفاً أنها "مناطقية مخيفة و مفجعة ومقيتة يمارسها الحوثيون".