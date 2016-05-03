المخلافي لـ"العربية": لن ننسحب من مفاوضات الكويت

طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، الأمم المتحدة وسفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في بلاده لتوفير ضمانات ملزمة للمتمردين الحوثيين بتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن المدن، وإطلاق سراح المعتقلين قبل عودة الوفد الحكومي إلى المشاورات المباشرة مع وفد الانقلابيين.

وأكد رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى المباحثات في مقابلة خاصة مع قناة العربية، أن الوفد الحكومي باق في الكويت من أجل إنجاح عملية السلام، ولن ينسحب من المشاورات وهو مستمر في عقد لقاءات مكثفة مع المبعوث الأمني وسفراء الدول الـ18 وسفراء دول الخليج من أجل إنجاح المشاورات.

وأضاف أن الحكومة حريصة على تحقيق سلام دائم وشامل من خلال بحث كل القضايا المطروحة على طاولة المشاورات وفقاً للقرار الأممي 2216 والقضايا الرئيسة المحددة من قبل الأمم المتحدة انطلاقاً من انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة والخروج من المعسكرات.