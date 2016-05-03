اليمن.. الميليشيات تحضر لمجزرة كبيرة في تعز

أعلن مدير العمليات بالمجلس العسكري في تعز العميد عبدالعزيز المجيدي أن الميليشيات تدفع بحشود عسكرية كبيرة إلى المدينة وتحضر لما وصفها بمجزرة بحق المدنيين.

وناشد المجيدي الرئيس اليمني والتحالف العربي بحسم الأمور عسكرياً وعدم الاستمرار في التفاوض، لأن الانقلابيين لا يفهمون إلا لغة السلاح.

من جهتها، أكدت مصادر عسكرية من المقاومة والجيش إرسال الانقلابيين حشوداً عسكرية جديدة من الحديدة وصنعاء إلى الجهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز.

كما تم إرسال تعزيزات كبيرة إلى منطقة ذُباب شمال باب المندب، وإلى منطقة كرش جنوب شرق محافظة تعز.