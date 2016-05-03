اليمن.. الميليشيات ترتكب 86 خرقاً لوقف إطلاق النار

أوضح تقرير للجنة تثبيت وقف إطلاق النار باليمن أن عدد الخروقات العسكرية التي ارتكبتها الميليشيات خلال الساعات الماضية، بلغ 86 خرقاً، منها 34 في تعز، نفذت خلالها الميليشيات هجوماً كبيراً على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة ذوباب شمال باب المندب جنوب غرب محافظة تعز، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى من أفراد الجيش الوطني، كما هاجمت مواقع أخرى في جهة كرش جنوب شرق المحافظة.

وأكد شهود عيان أن أحياء تعز الغربية والشرقية وعددا من أحياء المدينة الداخلية، تعرضت الليلة الماضية لقصف متواصل بالصواريخ والمدفعية من قبل الميليشيات، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح عشرة آخرين بينهم امرأة، وإلحاق أضرار كبيرة بالمساكن والمحال التجارية.

وفي محافظة البيضاء، سجلت ستة خروقات ارتكبتها الميليشيات الليلة الماضية في عدة أنحاء من مناطق المواجهات.

وفي محافظة الجوف، واصلت الميليشيات خرقها وقف إطلاق النار من خلال القصف المدفعي، مستهدفة المجمع الحكومي في مدينة الحزم ومواقع الجيش في مديرية المتون، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مديرية الغيل جنوب غرب الجوف، واستحدثت مواقع جديدة في مناطق مجاورة.

وفي جبهة نهم شمال شرق مدينة صنعاء، شنت الميليشيات هجمات ضد الجيش الوطني قتل وجرح خلالها العشرات من الطرفين بينهم القيادي الحوثي أبو قيس.

ويسعى الوفد الحكومي المفاوض في الكويت من خلال تعليق المشاورات من طرف واحد إلى كسب المزيد من الدعم الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد لخروقات الميليشيات العسكرية المستمرة.