مسلح حوثي يقتل سائق تاكسي ويختطف فتاتين بصنعاء

أقدم مسلح حوثي يرتدي زياً عسكرياً على قتل سائق تاكسي وخطف فتاتين كانتا تستقلان سيارة الأجرة في أحد شوارع العاصمة صنعاء، ثم لاذ بالفرار على مرأى ومسمع من المارة.

وقال شهود عيان إن شخصاً يقود سيارة من نوع "مرسيدس بنز" بدون أرقام ويرتدي زياً عسكرياً قام مساء الاثنين باعتراض سائق تاكسي بعد مطاردة شديدة في شارع الدائري الغربي.

وأضاف الشهود أن سيارة المرسيدس اعترضت سيارة التاكسي ليقوم المسلح الحوثي بإنزال فتاتين كانتا في التاكسي وإجبارهما على ركوب سيارته وهو يطلق النار من بندقيته الآلية في الهواء لإرغام سائق التاكسي على صعود سيارته مجدداً.

وأشار الشهود إلى أن سائق التاكسي رفض الصعود لسيارته وظل يقاوم، فما كان من المسلح "سائق المرسيدس" إلا أن وجه سلاحه الآلي نحوه وأطلق رصاصتين اخترقتا رأسه، ثم ردد القاتل بعدها الصرخة الحوثية وصعد إلى سيارته ولاذ بالفرار.

وعلق الناشط الحقوقي محمد يحيى على الواقعة مؤكدا أنها تعكس حالة العنجهية التي بلغها الانقلابيون الحوثيون الذين لا تعد مسألة القتل وإزهاق الأرواح جديدة عليهم، وإنما أضافوا إليها الانتهاكات للأعراض، والممارسات اللاأخلاقية التي تمثل تلك الحادثة واحدة من صورها.