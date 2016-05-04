اليمن.. مصرع 65 مقاتلاً حوثياً في عدة محافظات

كشفت مصادر ميدانية عن مقتل 65 حوثيا في مواجهات شهدتها عدة محافظات يمنية، وذلك في وقت رصدت فيه مصادر حكومية ارتكاب الميليشيات 86 خرقا للهدنة خلال الساعات القليلة الماضية.

فقد لقي 45 مسلحا حوثيا مصرعهم بعد هجوم نفذوه على مواقع الجيش الوطني والمقاومة بجبهة نهم شرق صنعاء.

وذكرت مصادر طبية بصنعاء أن قتلى الحوثيين وقوات المخلوع صالح بجبهة نهم خلال الـ48 ساعة الماضية وصل إلى 45 قتيلا، بينهم القيادي الحوثي المكنى أبو قيس.

وقال سكان محليون إن قصفا مدفعيا وصاروخيا متبادلا بين المقاومة والجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى بمناطق المبدعة وحريم والمدارج لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

وأكد السكان أن ذلك جاء عقب تمكن الجيش والمقاومة من كسر هجوم مباغت نفذته ميليشيات الحوثي وصالح، لم يكن الأول من نوعه.

وفي محافظة الضالع بوسط البلاد، قالت مصادر مطلعة إن 10 من المسلحين الحوثيين لقوا مصرعهم مساء الثلاثاء عقب هجوم نفذوه على مواقع الجيش الوطني والمقاومة بجبهة مريس على الحدود مع محافظة اب، قبل أن يتمكن الجيش والمقاومة من كسره.

وفي منطقة باب المندب غرب تعز، أكدت المصادر مقتل 4 من أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني ونحو 10 من مسلحي ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، في مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين في منطقة باب المندب الاستراتيجية، غرب تعز.

المصادر أكدت أن ميليشيات الحوثي وصالح حاولت التقدم باتجاه مناطق فقدتها خلال الأشهر الماضية لصالح الجيش الوطني والمقاومة شمال باب المندب، بعد وصول تعزيزات عسكرية هائلة للميليشيات خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة بين الطرفين.

كما أكدت مصادر في المقاومة الشعبية مقتل أحد أفراد الجيش الوطني وإصابة 14 آخرين، جراء هجمات نفذتها الميليشيات، وكذا قصفها على مواقع القوات الموالية للحكومة الشرعية في مدينة تعز.

وأفادت المصادر بأن القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل قوات الحوثي، نتج عنه إصابة 9 من المدنيين.

وفي غضون ذلك، ارتكبت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح 86 خرقاً للهدنة في عدد من المدن والمحافظات اليمنية خلال الـ12 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، فقد جرت الخروقات في محافظات تعز والبيضاء وشبوة والجوف ومأرب والضالع.

وأضافت الوكالة أن المتمردين قصفوا مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأحياء السكنية مستخدمين صواريخ الكاتيوشا والدبابات ومدافع الهاون ومدافع 23مم ورشاشات 14.5، و12.7، مشيرة إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح.