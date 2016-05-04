مقترح أممي لتشكيل 3 لجان لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية

قال مسؤول في الوفد الحكومي لـ"العربية" إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد خلال جلسة المشاورات الصباحية أن الأمم المتحدة ستتولى متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في تعز عبر لجان التهدئة التي اتفق على دعمها وتفعيل دورها الميداني وضرورة وضع آليات عمل تنفيذية لتحويل تعز إلى نموذج في وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المبعوث الأممي عرض على الوفدين في الجلسة التصور الأممي للإطار العام لمناشة القضايا الرئيسية، مشيرا إلى أن التصور الذي قدمه المبعوث الأممي يتسق مع الرؤية الحكومية.

واقترح ولد الشيخ تشكيل لجنتين، إحداهما تعنى بالانسحابات وتسليم الأسلحة، والثانية تعنى باستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الميليشيات، ويطالب الوفد الحكومي بتشكيل لجنة ثالثة تعنى بإطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين.