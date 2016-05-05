المليشيات تقتل 281 يمنيا بشبوة وتجبر 10 آلاف على النزوح

كشف تقرير حقوقي يمني عن نزوح نحو 10 آلاف شخص من منازلهم بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وذلك منذ بدء ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح معاركها في المحافظة في مارس 2015.

وذكر تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة "شبوة" للحقوق والحريات أن أعمال القتل غير المشروع التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لجماعة الحوثي وحلفائها من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح؛ أدت إلى مقتل أكثر من 281 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وذلك أثناء عملياتها العسكرية للسيطرة على العديد من المناطق في محافظة شبوة، مشيرا إلى إصابة أكثر من 750 مدنيا بجروح متفاوتة، عشرات منهم أصيبوا بعاهات وإعاقات مستديمة، كما صاحبت الحرب موجة من عمليات الاعتقال التعسفي والاختطاف والإخفاء القسري لمؤيدي الحكومة الشرعية من مدنيين وناشطين وصحفيين وأطباء.

التقرير الذي جرى الإعلان عنه الخميس في فعالية أقامتها المؤسسة، بحضور ومشاركة عدد من قيادات السلطة المحلية وناشطين حقوقيين وسياسيين وصحفيين، أوضح أن جماعة الحوثي احتجزت واعتقلت بشكل تعسفي أكثر من 570 شخصا، في عدة مناطق، منها: بيحان، عسيلان، عين ، عتق، خمر، والنقبة، منهم 184 شخصا تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة.

ونوه إلى أن عشرات المعتقلين اقتيدوا إلى مواقع عديدة أغلبها غير رسمية.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي وحلفائها تواصل نهب المال العام بدون رقيب أو حسيب، ولا تزال تصدر قرارات غير قانونية؛ بتعيين مسؤولين من طرفها في العديد من المناصب والمراكز الحكومية، ما أدى إلى فساد مهول ونهب غير مسبوق للمال العام.

و ذُكر التقرير أن أكثر من 96 مليون ريال يمني تم اقتطاعه من رواتب موظفي المحافظة، منذ إبريل 2015م وحتى إبريل 2016م. وبحسب وصف التقرير فإن أكبر انتهاكات جماعة الحوثي وحلفائها فيما يتعلق بنهب المال العام تمثلت بالعبث في الباب الثاني للموازنة التشغيلية للمحافظة، حيث تم نهب ما يزيد عن 560 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى نهب الميزانية المخصصة لوزارتي العدل والأوقاف والاتحادات الرياضية والجمعيات والتي يرتبها الباب الثالث عبر الفصل الثالث والرابع، وتُقدر تلك المبالغ بنحو 29 مليون ريال يمني.