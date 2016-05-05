اليمن.. "اتفاق نهائي" على لجان عمل بين طرفي المفاوضات

أفادت مصادر مقربة من مشاورات السلام اليمنية أنه تم الاتفاق النهائي على تسمية لجان العمل ومهامها وفقاً للتصور الذي قدمه المبعوث الأممي. ونص الاتفاق على ما يلي:

• تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مهمتها وضع آلية تنفيذية لانسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن والمحافظات، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وسيكون لهذه اللجنة لجان فرعية في المناطق (أ) و(ب) و(ج) المحددة وفق التصور الأممي أو ما عرف بخارطة الطريق الأممية.

• أما اللجنة الثانية وهي لجنة استعادة الدولة واستئناف الحوار السياسي

• اللجنة الثالثة وهي التي تختص بالسجناء السياسيين والمخطوفين والأسرى ومن مهام اللجنة بحث إجراءات إطلاق سراحهم جميعا

إلى ذلك، أكدت المصادر أنه تم الاتفاق على تسمية أعضاء كل لجنة من الطرفين.

وكان محمد ناجي علاو، عضو الهيئة الاستشارية للوفد الحكومي اليمني إلى مشاورات الكويت، كشف أن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قدم الأربعاء خارطة طريق تجمع آراء الفريقين، واستندت إلى القرار الدولي 2216، واعتبر علاو أن هذه خطوة متقدمة، لأن الأمم المتحدة كونت رؤية تفتح مسارات في النقاش يمكن أن تنعكس إيجابا على الأرض، مؤكدا وجود ضوء في نهاية النفق.

وبحسب المعلومات المتوافرة، تتضمن خارطة الطريق هذه إجراءات انسحاب للمتمردين من عدد من المناطق التي احتلوها، وقد صنفتها ورقة الأمم المتحدة بمناطق (أ) و(ب) و(ج)، ونشر قوات لحفظ الأمن وتسليم السلاح، قبل الانتقال إلى إجراء مشاورات حول الدستور، ومن ثم إجراء انتخابات وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وأخيرا إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية