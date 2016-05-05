جماعة الحوثي شردت 6 آلاف أسرة خلال شهر في تعز

كشفت منظمة إغاثية يمنية عن قيام جماعة الحوثي بتشريد 6 آلاف أسرة وذلك خلال شهر أبريل الماضي بمنطقة الوازعية جنوب غربي محافظة تعز.

وأعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز في تقرير له عن الوضع الإنساني بالمحافظة خلال أبريل الماضي، مقتل 59 مدنيا وجرح 377 آخرين بينهم نساء وأطفال، بينها إصابات خطرة، جراء عمليات القنص والقصف العشوائي على الأحياء السكنية.

وقال الائتلاف إن 11 منزلاً تعرضت للتفجير من قبل ما يسمى المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع في مناطق صالة، حسنات، المكلكل، وحي الجحملية شرقي المدينة، إضافة إلى تعرض 6 آلاف أسرة تعرضت للتهجير القسري في منطقة الوازعية جنوب غربي المحافظة.

وأكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تقريره أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية واسطوانات الأوكسجين، في ظل الحصار الخانق الذي مازال مفروضاً على مداخل المدينة من قبل ما يسمى اللجان الشعبية والجيش التابع للحوثيين وصالح.

وأشار التقرير إلى أن خدمات التعليم لا تزال شبه متوقفة في المدينة رغم قرب انتهاء الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري في مدارس الجمهورية اليمنية، بسبب تعرضها للقصف والتدمير، في حين يعاني الطلبة الجامعيون من السبب ذاته، في الوقت الذي لا تزال "البطالة" أحد أبرز المشاكل التي يعانيها السكان في المحافظة.

وتعيش محافظة تعز أوضاعا إنسانية بالغة السوء منذ بدء الحرب عليها في 14 إبريل من العام الماضي وانتهاءً بالحصار الخانق على مداخلها منذ أكثر من 8 أشهر، ومنع إدخال أي مواد أو مستلزمات غذائية أو طبية أو مياه شرب أو حتى اسطوانات أوكسجين للجرحى والمرضى في المستشفيات عبر الطرق الرئيسية.