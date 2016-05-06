اليمن.. المفاوضات مستمرة ولائحة بالمختطفين تقدم اليوم

بعد أسبوعين من انطلاق المفاوضات اليمنية الشاقة، تمكنت الوساطة الأممية من جمع طرفي الصراع حول خارطة طريق قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتم على أساسها تشكيل فرق عمل مشتركة لحل القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، وهي اللجان التي ستتطرق إلى تفاصيل المواضيع الشائكة. والخميس بدأت تلك اللجان الثلاث عملها، عقب الإعلان عنها من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

تلك اللجان هي:

- لجنة استعادة الدولة والتحضير للحوار السياسي

- لجنة الانسحاب وتسليم السلاح أو اللجنة الأمنية

- لجنة الأسرى والمختطفين

وفي ما يتعلق بملف الخطوفين والمعتقلين، عقدت لجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسريا اجتماعها الخميس، وستتولى اللجنة معالجة قضايا الأسرى والمعتقلين السياسيين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.

واتفق الجانبان على أن يقدم كل منهما، اليوم الجمعة، كشوفات بأسماء المختطفين والسجناء، وبحث آلية إطلاقهم، على أن يتم إطلاق مجموعة بشكل عاجل لتعزيز مسار الثقة.

من جهة أخرى وفي حين تستمر المفاوضات في الكويت، تستمر أيضا الحملة الكبيرة التي تشنها قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي على القاعدة في اليمن، وقد أكدت واشنطن أنها تتعاون مع الطرفين في هذه الحرب الحيوية.