اليمن.. الانقلابيون يرتكبون 136 خرقا للهدنة اليوم

تتواصل خروقات الحوثيين للهدنة اليمنية بالتزامن مع جلسات المحادثات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين بالكويت، حيث بلغ عدد الاختراقات اليوم السبت 136 اختراقا في عديد محافظات اليمن، حسب ما استقاه مراسل قناة العربية.

وأوضح المصدر أن تعز شهدت 39 اختراقا من طرف الانقلابيين تمثلت معظمها في الضرب بجميع أنواع الأسلحة على مواقع جولة الثلاثين، والسجن المركزي ، ومحيط اللهواء 35 ، والقاهرة ، وثعبات ، والضباب ، والكحل ، وضبي الاعبوس ، وحي الدعوة ، ونجد السلف، ونقطة الحصين .كما وصلت تعزيزات إلى محيط اللواء 35 ، نقطة الحصن، فضلا عن استحداث مواقع جديدة في منطقة غراب شمال اللواء 35 مدر .

وفي محافظة البيضاء تم تسجيل 3 اختراقات عن طريق استخدام أسلحة الكاتوشا وبي ام بي وهاونات ، 14,5 و 12,7 على ذي ناعم والصومعة والبيضاء والزاهر آل حميقان وقيفه. وكذا وجود تعزيزات كبيرة في منطقة العنهر العقله، وتعزيزات عسكرية كبيرة تقدر بخمس دبابات وعشرة أطقم ومشاة وصلت إلى قيفه عن طريق الحداء، وأيضا وصول تعزيزات عدد 4 أطقم إلى ذي ناعم و(2) طقم مع الأفراد إلى الزاهر.

ولم يختلف الوضع كثيرا في محافظة شبوة أين تم تسجيل 4 اختراقات تجسدت في ضرب باستخدام صواريخ الكاتيوشا والمدفعية والرشاشات 14،5 و12،7، واستهداف مواقع في جبهة المحكمة والعكدة وجبهة العلم وشميس والجبهة الغربية حيد بن عقيل في عسيلان بشكل مستمر.

أما في محافظة الجوف فقد بلغ عدد الخروقات (70) اختراقا من خلال استخدام أسلحة هاونات ، 23 مم ، 14,5 و12,7 على مواقع جبهة الغيل، وجبهة صبرين ومواقع جبهة العقبة والمتون، المصلوب ما أدى إلى سقوط قتيل وجرح خمسة أشخاص.

وبمأرب قام الانقلابيون بـ (9) اختراقات للهدنة مستعملين أسلحة الكاتوشا، دبابات، وهونات و14،5 ، 12،7 مستهدفين مواقع جبهة نهم، ومواقع جبهة صرواح، وجبهة عبدين، وحريب القرامش. بإطلاق نار مستمر ومتقطع.

كما هاجموا جبهة العبدية سعت 100، ونهم طوال الليل، وقاموا باستقدام تعزيزات في اتجاه جبهة نهم عبر طريق نقيل بن غيلان، وتعزيزات من صنعاء إلى حريب القراميش، وأخرى من صنعاء إلى صرواح عبر طريق الوتده بعدد 4 أطقم.

أما محافظة الضالع فسجلت (3) خروقات للهدنة تمثلت في القصف بالتوشكا ورشاش 12,7 على مواقع في عدنه، المشام، ملزمه، التهامي، ويسعيس. فيما وقعت (8) اختراقات في محافظة حجة باستخدام الهاونات، بي 10 ، 23مم و14,5 ، 12,7 استهدفت تبة الدغامة، وقطاع الجمرك ما أدى إلى جرح جندي.