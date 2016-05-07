يمنية تفوز بعضوية المجلس المحلي في شيفيلد البريطانية

تمكنت محامية يمنية شابة من الفوز بمقعد ضمن انتخابات مجالس البلديات التي أعلن عن نتائجها يوم الجمعة في بريطانيا.

ابتسام قاسم يافعي، وهي يمنية تحمل الجنسية البريطانية وتقيم في مدينة شيفيلد، فازت بمقعد من مقاعد حزب العمال للمجلس المحلي بشيفيلد.

وتعد ابتسام يافعي أول امرأة يمنية تتمكن من الوصول إلى هذا المنصب الذي فاز به العديد من الرجال اليمنيين الذين يحملون الجنسية البريطانية، وتعد من النساء اليمنيات في بريطانيا اللاتي تميزن بالمشاركة بالعديد من الفعاليات والأنشطة المدنية.

وكان شهر مايو من العام الماضي قد شهد فوز البريطاني من أصل يمني عبدالباسط الشميري بمنصب محافظ مدينة ليفربول.

الشميري الذي ينتمي إلى محافظة تعز جنوب غرب اليمن أصبح بذلك أول مهاجر عربي يفوز بمنصب محافظ في بريطانيا.

وتتركز الجالية اليمنية في بريطانيا في العاصمة لندن ومدن أخرى كشيفيلد وليفربول وبرمنغهام.

وتقول الدراسات التي اهتمت بالمهاجرين اليمنيين في بريطانيا إن أوائل اليمنيين الذين وصولوا إلى المملكة المتحدة قد قدموا إليها في ستينيات القرن التاسع عشر 1860، وما بعدها، حيث تعد من أقدم الجاليات المسلمة في بريطانيا على الرغم من أنها اليوم ليست أكبر الجاليات المسلمة في المملكة المتحدة. وتذهب بعض التقديرات إلى أن عدد اليمنيين في المملكة المتحدة يتراوح بين 70000 و80000 يمني، أو بريطاني من أصل يمني.