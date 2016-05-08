الإمارات تدشن الجسر الإغاثي لمساعدة أهالي المكلا

دشنت الإمارات اليوم الأحد قوافل المساعدات الإغاثية والطبية لمدينة المكلا اليمنية، ضمن الجسر الإغاثي الذي أعلنت عنه الإمارات للتخفيف من معاناة أهالي حضرموت بعد تحريرها من تنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ووصلت اليوم إلى مدينة المكلا عبر مطار الريان أول طائرة مساعدات تتضمن 20 طنا من الأدوية والمعدات الطبية قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية استجابةً للظروف الصحية السيئة التي يعيشها سكان مدينة المكلا جراء أزمة الحصار الجائر واللاإنساني الذي مارسته الجماعات الإرهابية طوال مدة سيطرتها على المدينة، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتأتي المساعدات التي تقدمها الإمارات لنجدة أهالي حضرموت في سياق النموذج الذي انتهجه التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية للنهوض بالمناطق المحررة في اليمن من خلال المساهمة في إعادة الحياة للعديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والماء والصرف الصحي.

وأعرب سكان المكلا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها دول التحالف العربي ودولة الإمارات للتخفيف من وطأة الأحداث التي تثقل كاهل الشعب اليمني الذي يواجه تحديات إنسانية عديدة، مثمنين الدور الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حاليا على الساحة الإنسانية اليمنية.

وأكدوا أن تحركات الهلال الأحمر الميدانية تركت بصمة واضحة على تحسين جهود الإغاثة وتعزيز قدرات الشعب اليمني على مواجهة ظروفه الطارئة.