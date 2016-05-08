الرياض تدعم لجان تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن

كشف السفير السعودي في اليمن، محمد سعيد آل جابر، عن أن الرياض أصدرت توجيهات بتقديم مبلغ مليون ريال لدعم لجان التهدئة والتنسيق في المحافظات اليمنية، وذلك استجابة لطلب من المبعوث الأممي، بهدف تمكين تلك اللجان من القيام بدور فعال في تثبيت وقف إطلاق النار.

آل جابر أكد على أن جولة المحادثات اليمنية المباشرة التي شهدتها العاصمة الكويتية، تبعث الأمل في التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد، مضيفا بأن جهود السعودية مستمرة في تحقيق الأمن والاستقرار لليمن.

هذا وفشلت اجتماعات اللجان الفرعية الثلاث في المحادثات اليمنية التي كانت مقررة الليلة في الكويت.

وأفاد مصدر حكومي يمني لقناة "الحدث" أن وفد الشرعية حضر كما كان مقرراً إلى الجلسات، إلا أن وفد الانقلابيين لم يحضر.

وتبعاً لهذا التطور تم إبلاغ الوفد الحكومي اليمني بإلغاء الجلسات.