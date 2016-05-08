تعز.. الميليشيات تواصل خرق الهدنة وتقتل مدنيين

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الأحد، خرق الهدنة في اليمن، وقتلت مدنيين أحدهما طفلة في تعز.

وسقط قتيلان بينهما طفلة، و15 جريحاً إثر قصف لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للأحياء السكنية وسط المدينة، بمختلف أنواع الأسلحة.

كما شنت الميليشيات الانقلابية هجوماً عنيفاً على قرى الوازعية. وترافق الهجوم مع قصف عنيف لمواقع المقاومة الشعبية، وتقدمت الميليشيات وسيطرت على جبل جرداد في منطقة بني عمر شرق مديرية الوازعية.

كذلك، واصلت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حشد قواتها وتعزيزاتها العسكرية إلى مداخل مدينة تعز في الجهة الغربية والشرقية، وإلى مديرية الوازعية.