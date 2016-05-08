‏‫تفكيك عبوة ناسفة في الشارع العام في مأرب

‏‫نجح الأمن العام بمحافظة مأرب اليمنية، اليوم الأحد، في تفكيك عبوة ناسفة تمت زراعتها في الشارع العام بمأرب.

في سياق آخر، دمّر طيران التحالف العربي في غارة جوية ناجحة ثلاثة أطقم لميلشيات الحوثي في منطقة النعيلة بنهم.

يذكر أن تفجيرا انتحاريا هزّ الجمعة الماضية سوقا شعبيا بمدينة مأرب (شرقي العاصمة اليمنية صنعاء) وقتل 7 أشخاص وأصاب أكثر من 15 آخرين.

وكانت أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الشرعية اليمنية تمكنت قبل أيام، من تفكيك أكبر شبكة إرهابية وتخريبية تابعة لميليشيات الحوثي وصالح بمأرب، أسندت لها القيام بعمليات إرهابية وتخريبية واغتيالات ونشر الفوضى الأمنية على غرار ما يجري في عدن.