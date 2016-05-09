التحالف يعترض صاروخا من اليمن.. ويعتبره "تصعيدا خطيرا"

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان لها اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت فجر اليوم صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية وتم تدميره بدون أي أضرار، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.

وأوضحت القيادة في بيانها أنها ترى إطلاق الصاروخ في هذا التوقيت تصعيداً خطيراً من قبل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع في وقت يسعى التحالف للتعاون مع المجتمع الدولي لإدامة حالة التهدئة وإنجاح مشاورات الكويت.

واستجابةً لرغبة الحكومة اليمنية، أعلنت قيادة التحالف استمرارها في الحفاظ على حالة التهدئة، وأكدت في نفس الوقت احتفاظها "بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين وبما يتطلبه الموقف في حال تكرار مثل هذه الخروقات".

وطلبت قيادة التحالف من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه مماطلات وسلوك الميليشيات الحوثية الذي يهدف إلى إدامة حالة الفوضى في اليمن ويعطل جميع الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.