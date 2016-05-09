اليمن.. فتح مطار المكلا بعد استعادة المدينة من القاعدة

أعلن مسؤولون يمنيون وصول أول رحلة جوية إلى مطار المكلا المحلي بعد استعادة الجيش للمدينة من أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وبحسب المسؤولين، تضمنت الرحلة القادمة من الإمارات العربية المتحدة شحنات ضخمة من المساعدات الطبية والأدوية، قدمها الهلال الأحمر الإماراتي إلى المدينة التي يسكنها نحو نصف مليون يمني.

وقد تمكنت قوات الشرعية في اليمن، مدعومة بقوات التحالف، من استعادة مدينة المكلا الغنية بالنفط في عملية عسكرية، وطردت عناصر "القاعدة" منها بعد أن كان التنظيم يسيطر على المدينة منذ عام.

وشاركت قوات خاصة سعودية وإماراتية، إلى جانب الجيش اليمني، في تلك العملية الخاطفة التي استهدفت أحد أهم معاقل "القاعدة" بعد معارك عنيفة قتل فيها أكثر من 800 عنصر من التنظيم، إضافة إلى فرار العشرات منهم بينهم قادة باتجاه شبوة غرباً.

وتمت العملية بغطاء جوي مكثف لطائرات التحالف، وتكللت بتحرير كامل مدينة المكلا وكامل ساحل حضرموت جنوب اليمن في ميناء المكلا والشحر وميناء الضبة النفطي ومنطقة غيل باوزير شرق المكلا.