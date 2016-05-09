اليمن.. قصف عنيف على تعز ومحادثات الكويت تراوح مكانها

تشن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفاً عنيفاً على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في حي ثعبات والجحملية وحوض الإشراف في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

كما يقوم الانقلابيون باستهداف مواقع المقاومة والجيش في اللواء 35 مدرع وشارع الثلاثين ومنطقة الضباب، من مواقع تمركزهم في جبل الهان وشارع الستين، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة غرب تعز.

وعلى صعيد مفاوضات الكويت، أكدت مصادر دبلوماسية أن الاتصالات التي أجريت مساء أمس مع وفدي المحادثات من قبل سفراء الدول الـ 18 ووزير الخارجية الكويتي لم تنجح في تقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة والانقلابيين للعودة إلى طاولة المحادثات.

وعلمت "العربية" أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد سيلتقي اليوم برئيسي الوفدين كل على حدة للبحث في تجاوز المعوقات التي حالت دون مواصلة المشاورات المباشرة.

وكان الوفد الحكومي اليمني في الكويت قد أجرى لقاءات مكثفة مساء الأحد مع سفراء الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد فشل عقد اجتماعات اللجان الثلاث المكلفة بمناقشة الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية والمعتقلين.

وعلمت "العربية" من مصادر دبلوماسية أن السفراء استمعوا إلى شرح مفصل لوجهة نظر الحكومة فيما يتعلق بسير المفاوضات.

كذلك التقى وزير الخارجية الكويتي وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين لبحث آخر التطورات التي تُعيق تقدم المحادثات ومحاولة التقريب بين وجهات النظر.