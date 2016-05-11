المشاورات اليمنية مستمرة.. وخروقات الميليشيات أيضاً

يعقد وفدا الحكومة اليمنية والانقلابيين الأربعاء، اجتماعات للجان المصغرة الثلاث رغم عدم تحقيق أي تقدم، وفق مراسل "العربية".

وبالتوازي يتم متابعة التفاصيل الإجرائية لإطلاق سراح نصف المعتقلين وفق الاتفاق الذي توصل له الطرفان الثلاثاء.

وأوضح مانع المطري، المستشار الإعلامي لوزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الاجتماع يأتي لتحديد آلية تبادل الأسرى والمعتقلين وزمنه.

وكانت المحادثات قد أفضت الثلاثاء إلى إحراز لجنة المعتقلين والأسرى تقدما نسبيا في بحث موضوع المعتقلين، حيث تم الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين اليمنيين والعمل بشكل سريع على جدولة عملية الإطلاق لتبدأ بالإفراج عن نسبة 50% منهم خلال فترة 20 يوما.

كما تم الاتفاق على العمل وفقاً لمعايير الأولوية بالإفراج عن المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، إضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين، ورفعت اللجنة جلستها على أن تواصل اجتماعها الأربعاء لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق.

ميدانيا، أفادت مصادر "العربية" أن مدينة تعز شهدت الليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة والمقاومة الشعبية المدعومة من الجيش الوطني من جهة أخرى.



وتركزت المواجهات بحسب المصادر، في الجبهة الشرقية من المدينة. وكانت الميليشيات الانقلابية، شنت قبل الاشتباكات، قصفا عنيفا على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني شرق وشمال تعز ، وعلى مقر اللواء خمسة وثلاثين مدرع وشارع الثلاثين ومنطقة الضباب غرب المدينة، فضلا عن قصفها لمنطقتي حيفان وسامع جنوب تعز.