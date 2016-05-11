نجاة قائد يمني كبير من الاغتيال في حضرموت

نجا قائد المنطقة العسكرية الأولى، اليوم الأربعاء، من كمين استهدف موكبه بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وقال شهود عيان إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة بروج القطن بوادي حضرموت، مستهدفة موكب قائد المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت عبدالرحمن الحليلي، مؤكدة أنه لم يصب بأذى.

وذكرت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 من مرافقي قائد المنطقة العسكرية الأولى وجرح خمسة آخرين، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ العملية، وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف العربي بدأت في التحليق في أجواء المنطقة بشكل كثيف، كما طوق رجال الجيش المنطقة، عقب انفجار السيارة.

وتأتي هذه العملية بعد أن سيطرت قوات الجيش الوطني على كامل مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت منتصف أبريل الماضي، وطرد مسلحي القاعدة منها، بدعم وإسناد مكثف من قبل قوات التحالف العربي.