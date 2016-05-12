الكويت.. رؤية يمنية تقدم خارطة طريق لانسحاب الميليشيات

فيما أكد المبعوث الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على جدية الأطراف اليمنية في مشاورات الكويت، تواصل الوفود اجتماعاتها في ثلاث لجان متوازية.

وناقشت اللجنة السياسية، بحضور ولد الشيخ، جوانب استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي.

وفي اللجنة الأمنية، بدأت الأطراف تداول بعض الرؤى المتعلقة بالقضايا العسكرية والأمنية، فضلاً عن آليات الانسحاب وتجمع القوات.

أما لجنة الأسرى والمعتقلين، فناقشت مقترح الإفراج عن 50% من كافة الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل شهر رمضان.

كما أكدت الوفود على أن النقاشات محكومة بالمرجعيات الثلاث الدولية والخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ونوهت بالتزامها بالحوار كسبيل وحيد لوقف الحرب والعودة للانتقال السياسي السلمي والمنظم.

وقد قدم الوفد الحكومي رؤيته لتنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة، متضمناً قرار تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تختص بالانسحاب وتسليم السلاح يصدره الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وتقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين. وتقترح الرؤية الحكومية إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.