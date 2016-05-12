قيادي حوثي سابق يبشر بسقوط الانقلابيين في سبتمبر

قال القيادي السابق في جماعة الحوثي علي البخيتي إن على الجميع الاستعداد للزلزال القادم، إذا ما فشلت مشاورات الكويت، مشيرا إلى أن ذلك الزلزال يتمثل في السقوط المتوقع والوشيك لسلطة الحركة الحوثية.

البخيتي الذي كان يشغل عضوية المجلس السياسي والناطق الرسمي للحركة في مؤتمر الحوار الوطني أضاف في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان هناك 26 سبتمبر قادم لا محالة " ذكرى الثورة اليمنية على النظام الإمامي في 1962 " وعلينا جميعاً أن نكون شركاء فيه، بمختلف أطيافنا وأحزابنا وتياراتنا، ضد هذه الحركة الكهنوتية، التي كشفت عن قناعها وأعلنت أن قادتها لا ينطقون عن الهواء، وأن كلامهم وحي يوحى، وأنهم "قرآن ناطق".

وتابع ساخرا: كيف لنا بعد ذلك أن نعارض وننتقد، أو نتعامل معها كطرف سياسي قادته من البشر، فمن يعارض القرآن الناطق حتماً سيكون مصيره أسود ووخيم، وقد تجلى ذلك وبوضوح في التهديد الذي أطلقه عبدالكريم الحوثي ضد محمد المقالح أكثر المؤيدين للحركة، قائلاً له أن نقد (أولياء الله) له عواقب وخيمة، عقب نقد بسيط وجهه لفساده في صنعاء، فكيف بمن عارضها؟.

وأشار البخيتي، إلى أن " الحركة الحوثية لا تُمثل الزيدية، ولا تمثل إخواننا الهاشميين، بل تمثل نزعة تطرف عنصرية، صحيح أنها نتجت عن أخطاء مارسها النظام الذي حكم خلال العقود الماضية، لكنها تحولت من لحظة انقلابها على السلطة الى وباء يهدد اليمن، دولة، ومجتمع، وكيان، وهوية، وما لم نجد تسوية سياسية لكبح جماحها، وإعادة عقلها، لابد من الاتفاق على مشروع لمواجهتها وملء الفراغ الذي سينشئه سقوطها المتوقع، مشروع وطني، لا طائفي، ولا مناطقي، لا يستهدف سلالة، ولا مذهب، بل يستهدف هذه السلطة الكهنوتية التي أفصحت عن نفسها بوضوح.

وشدد على ضرورة "تجريم فكرها الكهنوتي العنصري المتطرف، وتجريم أفعالها بحق المواطنين، مثل تفجير البيوت ونهب ومصادرة الحقوق كغنائم، وكأنهم في معركة مع كفار قريش، يجب تجريم كل تلك الممارسات والشعارات العنصرية كما تم تجريم الشعارات العنصرية والممارسات النازية عقب الحرب العالمية الثانية".