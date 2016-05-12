محافظ تعز يزور عددا من المرافق بعد سيطرة الجيش عليها

قام محافظ تعز اليمنية، علي المعمري، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لعدد من المرافق والمباني الحكومية بالمحافظة التي تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني، حيث زار مبنى المحافظة ومبنى إدارة الأمن وقلعة القاهرة ومبنى إدارة البحث الجنائي والمرور بالمحافظة ومعه عدد من قيادات المقاومة الشعبية.

وأكد المحافظ أثناء زيارة لمبنى المحافظة أنه قريبا سيبدأ عمله من هذا المبنى.

كما أكد أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسيطران على كل المرافق والمباني الحكومية، مشدداً على أن لا وجود للميليشيات الانقلابية إلا في الخطوط التي خارج المدينة حيث تسيطر على معسكرات بنتها لحماية نفسها فقط وتمارس منها أبشع أنواع القتل والتنكيل بالمدنيين بقصفهم العشوائي المستمر للمدينة.

وأضاف المعمري، خلال زيارته لقلعة القاهرة الأثرية، أن المدينة والمدنيين عانوا من وجود الميليشيات الانقلابية في هذه القلعة التي منها قصفوا المدينة وقتلوا العديد من المدنيين قبل سيطرة المقاومة الشعبية عليها.