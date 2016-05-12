13 قتيلاً بهجمات ضد الجيش اليمني بالمكلا.. وداعش يتبنى

تبنى تنظيم داعش هجوماً إرهابياً بمدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت في اليمن، حيث استهدفت 3 تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة، الخميس، المدخل الرئيسي لمعسكر الدفاع الساحلي بمنطقة خلف في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، ما أدى إلى سقوط 13 قتيلاً على الأقل، بينهم 7 عسكريين، وجرح 11 آخرين، وفق مصادر عسكرية.

وأكدت المصادر أن الهجوم تسبب أيضاً في تفجير كمية من الألغام كانت على متن شاحنة عسكرية متوقفة بالقرب من منطقة الهجوم، ما أسفر عن سلسلة انفجارات سمعت في أنحاء متفرقة من المدينة.

وأوضحت أن انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند بوابة المعسكر الواقع في منطقة الخلف، تبعه انتحاري آخر بسيارة مماثلة فجرها وسط المعسكر.

وفي وقت متزامن مع التفجيرين، فجر انتحاري ثالث سيارته المفخخة عند مقر قائد المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، اللواء فرج سالمين، بحسب المصدر العسكري الذي أكد أن الضابط لم يصب بأذى.

وتأتي الهجمات غداة نجاة مسؤول عسكري يمني من تفجير انتحاري استهدف موكبه في حضرموت، وأدى إلى مقتل 4 من مرافقيه.

من جهة أخرى، وصل إلى مدينة المكلا، رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، قادماً من الرياض، يرافقه وزراء الصحة والنقل العام والأوقاف والإرشاد في أول زيارة لمسؤول رفيع في السلطة الشرعية لمحافظة حضرموت بعد استعادة السيطرة عليها من عناصر تنظيم القاعدة.

وقال مصدر حكومي إن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على سير العمل في المدينة ومساندة المحافظ والسلطات المحلية على إعادة تطبيع الحياة وتشغيل مرافق الدولة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء، عقب وصوله المكلا، حرص الحكومة على متابعة مستجدات الأوضاع الميدانية في المدينة، ومتابعة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها المحافظة، كما طالب بمضاعفة الجهود لفرض الأمن والاستقرار في المناطق كافة.