القوات اليمنية تعتقل 250 من القاعدة منذ استعادة المكلا

أعلن ضابط كبير، اليوم الجمعة، أن القوات اليمنية اعتقلت نحو 250 "عنصرا في القاعدة" منذ استعادتها مدينة المكلا في جنوب شرق اليمن في 24 نيسان/ابريل والتي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف.

وقال اللواء فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية التي تشمل المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت، لوكالة فرانس برس "اعتقلنا منذ بدء عملياتنا نحو 250 عنصرا في القاعدة بينهم قياديون كبار".

وأضاف أن "أحد هؤلاء القياديين، محمد صالح الغرابي المعروف بأمير الشحر اعتقل الخميس" في هذه المدينة التي تبعد 60 كلم شرق المكلا.

وأوضح سالمين أن الاعتقالات تمت في المكلا وأنحائها.

وسيطر متطرفو القاعدة لعام على المكلا قبل أن تستعيدها القوات الحكومية اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين.

وكشفت واشنطن أن عددا محدودا من الجنود الأميركيين شاركوا في استعادة المكلا.