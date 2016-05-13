اليمن.. أكثر من 100 خرق للميليشيات خلال 24 ساعة

لا تتوقف خروقات الحوثيين المتكررة لوقف إطلاق النار في اليمن، بل تتزايد، حيث تخطت حاجز الـ100 خرق خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق فرق الرصد والمتابعة.

وكانت محافظة تعز مسرح الخروقات الأكبر، حيث عمد الحوثيون إلى استخدام صواريخ الكاتيوشا والأسلحة الرشاشة لاستهداف نقاط وأحياء المقاومة، خاصة في أحياء مثل الديم والزهراء وثعبات.

وتمركزت حشود عسكرية كبيرة للمتمردين حول اللواء 35 وحيي الضباب والقاهرة، كما قصف الحوثيون وبشكل عنيف أحياء كرش والوازعية.

وفي محافظة البيضاء، استخدم الحوثيون الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لاستهداف مواقع المقاومة في يفعان وذي ناعم والمختبي والمسياب ودور الغول.

كما قصفوا أيضاً بصواريخ الكاتيوشا منطقة الصلب وديرة العماسي وعسيلان بمحافظة شبوة.

كذلك في مأرب، تواصل خرق الانقلابيين لوقف إطلاق النار بعد استهدافهم جبهة العبدية وهيلان ومواقع تمركز الجيش الوطني في نهم.

وفي الضالع، استخدمت الرشاشات الثقيلة لاستهداف نقاط الجيش الوطني في حمك والرصد ويباد. وواصلت الميليشيات استهداف المقاومة الشعبية في محافظة حجة، خصوصاً في منطقة وادى حرض والدغاسة.

من جهتها، نقلت مصادر محلية في محافظة إب أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح استحدثت معسكراً للتدريب في منطقة الحطيم غرب المحافظة، وهو ما يتنافى كذلك مع اتفاق وقف إطلاق النار.