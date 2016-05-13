ولد الشيخ: الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لم تعد تحتمل

اجتمعت لجان العمل الثلاث في مشاورات السلام اليمنية في الكويت لمواصلة النقاش حول المبادئ والآليات.

من جهته، قدم وفد الحكومة اليمنية في اللجنة السياسية تحليلاً لرؤيته، وأثراها بتفاصيل تستند إلى المراجع المتفق عليها. وقد بدأ المبعوث الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في طرح بعض الأفكار لتقريب وجهات النظر دار حولها النقاش وأبدى الطرفان الاهتمام بها. وشدد الجانبان على الحاجة للخروج بخارطة طريق واضحة وملزمة.

وصرح المبعوث الخاص بأن "الأحوال الإنسانية والاقتصادية لم تعد تحتمل"، مؤكداً ضرورة "البناء على هذا الدعم الدولي غير المسبوق للحل السلمي والتوصل لتفاهم حقيقي".

أما في اللجنة الأمنية، فقد قدم خبير من الأمم المتحدة عرضاً موجزاً وعاماً لخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية بناء على تجارب دول أخرى في هذا المجال.

وأكدت الأطراف على الحاجة للتوصل إلى حل دائم وقابل للتحقيق يكون مقبولاً للطرفين ويتماشى مع المرجعيات المتفق عليها.