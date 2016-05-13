اليمن.. قتيل و3 جرحى بقصف للميليشيات على الأقروض

أفاد مراسل قناة "العربية" بسقوط قتيل و3 جرحى من المدنيين جراء قصف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على منطقة الأقروض جنوب مدينة تعز.

ويأتي قصف الميليشيات الانقلابية من مواقع تمركزها في دمنة خدير جنوب شرقي تعز.

وكان محافظ تعز علي المعمري قام، الخميس، بزيارة ميدانية لعدد من المرافق والمباني الحكومية بالمحافظة التي تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني، حيث أكد أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسيطران على كل المرافق والمباني الحكومية، مشدداً على أن لا وجود للميليشيات الانقلابية إلا في الخطوط التي خارج المدينة، حيث تسيطر على معسكرات بنتها لحماية نفسها فقط وتمارس منها أبشع أنواع القتل والتنكيل بالمدنيين بقصفهم العشوائي المستمر للمدينة.