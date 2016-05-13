تدمير 27 ألف منزل ومنشأة في اليمن في 6 أشهر

ذكر تقرير إحصائي حقوقي أن ما يزيد على 27 ألف منزل ومنشأة مدنية دمرتها الحرب الدائرة في اليمن خلال الفترة الممتدة من 30 حزيران/يونيو وحتى 30 ديسمبر من العام 2015.

وأوضح التقرير الذي أعدته "منظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني في تعز" (جنوب غرب اليمن) أن "عدد المنازل والمنشآت السكنية التي تضررت جراء الحرب بلغت 20996، في حين بلغ عدد المنازل التي تم تفجيرها 348 منزلا، بينما بلغت عدد المرافق التعليمية المتضررة 1477 مرفقا".

وأضاف التقرير أن إجمالي ما تم رصده من المرافق الصحية المتضررة بلغ 1199 مرفقا، فيما تعرض 69 معلما أثريا في البلد للتدمير والنهب، كما تضررت 665 من دور العبادة.

وأوضح التقرير أن فريق الرصد التابع للمنظمة وثق 94 طريقا وجسر عبور دمرتها الحرب في اليمن، والتي كانت تشكل شريان الحياة الذي يربط معظم مناطق اليمن، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان المدنيين في تلك المناطق، لاسيما الواقعة تحت الحصار المسلح، كما هو الحال في تعز وبعض المناطق الواقعة على خطوط التماس في الجبهات التي لا تزال مشتعلة.

ودعا التقرير المجتمعين الدولي والإقليمي إلى القيام بواجبهم القانوني والإنساني والأخلاقي في وقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة بحق المدنيين ومراقبة أي تجاوزات وخروقات للقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للحرب في اليمن، وذلك بما يضمن أمن وسلامة المدنيين وتجنيبهم ويلات الصراع، ويحفظ لهم كافة حقوقهم وممتلكاتهم.