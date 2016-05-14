اليمن.. الميليشيات تنقض اتفاق فك الحصار عن تعز

تنكث ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جديد بوعودها وتنقض اتفاق لجنة التهدئة القاضي بفك الحصار على تعز وفتح المعابر لإدخال المواد الغذائية والطبية.

وكان السبت الموعد المتفق عليه في إطار لجنة التهدئة في تعز لفتح المعابر، لكن الانقلابيين رفضوا ذلك.

وأصدرت لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار عن طرف الشرعية والمقاومة في تعز بياناً كشفت فيه مراوغات المتمردين وعدم التزامهم بكل الاتفاقيات الموقعة حول تعز، مشيرة إلى استمرار الحشود والتعزيزات العسكرية واستحداث مواقع جديدة، واستغلال الهدنة من طيران التحالف لتحريك آلياتها العسكرية الثقيلة ونشرها وإعادة تموضعها وفتح جبهات جديدة.

كما أكد البيان أن الميليشيات تواصل حربها وقصفها على الأحياء السكنية في تعز ومديريات أخرى بصفة دائمة مع التعزيزات والحشود المستمرة.

وعلى صعيد التطورات الميدانية الأخرى، استهدف المتمردون منشآت حيوية ومجموعة من القرى في وادي بلحارث بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، حيث تم استهداف محطة كهرباء عسيلان وخمس قرى بنحو 20 صاروخاً.

من جهتها، تشهد جبهة الغيل في الجوف مواجهات مستمرة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما تشن ميليشيات الحوثي وصالح قصفاً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة على مواقع عدة للمقاومة والجيش الوطني في جبهات عديدة، منها المتون والعقبة والمصلوب والغيل.