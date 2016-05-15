اليمن.. هجوم انتحاري يستهدف الشرطة بالمكلا وداعش يتبنى

أفاد مراسل العربية بارتفاع عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي تبناه داعش واستهدف معسكراً للشرطة اليمنية في منطقة الفوه غرب مدينة المكلا جنوب اليمن إلى 30 قتيلاً وحوالي 60 جريحاً بينهم حالات حرجة.

وهذا ثاني انفجار دموي تشهده المدينة التي كانت معقلا لتنظيم القاعدة قبل أن تتمكن حملة للجيش اليمني الشهر الماضي من طرد مقاتلي التنظيم.

من جهة أخرى، نجا مدير أمن حضرموت من تفجير استهدف مكتبه بالمكلا اليوم الأحد أيضاً، ما أسفر عن مقتل عدد من مرافقيه.

يذكر أن ضابطا كبيرا، أعلن الجمعة 13 مايو، أن القوات اليمنية اعتقلت نحو 250 "عنصرا في القاعدة" منذ استعادتها مدينة المكلا في جنوب شرقي اليمن في 24 أبريل والتي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف.

وكان داعش تبنى الخميس 12 مايو هجوماً إرهابياً بمدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت، حيث استهدفت 3 تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة، المدخل الرئيسي لمعسكر الدفاع الساحلي بمنطقة تقع خلف في مدينة المكلا، ما أدى إلى سقوط 13 قتيلاً على الأقل، بينهم 7 عسكريين، وجرح 11 آخرين.